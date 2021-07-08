Мосту у железнодорожного вокзала уже нужен ремонт

Состояние моста в районе вокзалов на Корабельной стороне признали предаварийным и в ближайшие пару лет его планируют отремонтировать.

Компания из Краснодара ООО «Веста» за 14,4 миллиона рублей выполнит проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт двух путепроводов на автомобильной дороге 67 Н-432 ул.Вокзальная, км 0+037 и км 0+120».

Основанием для проектирования стало постановление правительства Севастополя «Об утверждении городской госпрограммы «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры». Заказчик — государственное казенное учреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя (ГБУ «Дирекция»).

Согласно техзаданию, проектировщикам до конца года необходимо произвести выявление пустот, трещин, дефектов в пролетах и опорных частях строения; выполнить шурфование, ультразвуковые методы контроля; вскрытие защитного слоя; измерение отступления от утвержденного проекта при строительстве — реконструкции; дать оценку коррозионного ослабления арматуры и другое. Ремонт моста запланирован на 2022-2023 годы.

По заказу ГБУ «Севастопольский Автодор» путепровод у железнодорожного вокзала обследовали в ноябре 2019 года. Тогда воронежская компания ООО «Зеленый Мегаполис» пришла к заключению, что мост находится в предаварийном состоянии: «На основании анализа результатов обследования и оценок состояния конструкций техническое состояние мостового сооружения признано «предаварийным» и оценено в 1 балл». Далее сказано, что сооружения старой советской постройки (1950 года) сохранились хуже части моста, построенного в украинское время (в 2013 году), и находятся в неудовлетворительном состоянии.

По мнению воронежских специалистов, несущей способности пролетного строения левого (старого) сооружения недостаточно для современных нагрузок.

«Основными дефектами, негативно влияющими на долговечность и безопасность объекта, являются: на старом сооружении — разрушение бетонного защитного слоя в плите проезжей части с оголением арматуры; прочность бетона снижена на 10%; разрушение гидроизоляции, следы протечек, выщелачивание бетона плиты; просадка проезжей части на подходах; расслоение и деформации опорных частей; разрушение и трещины подферменников; пластовая коррозия стальных балок пролетного строения; габарит прохожей части тротуара не удовлетворяет действующим нормам; на новом сооружении отсутствует закрепление стоек барьерного ограждения (слева); трещины в покрытии в зоне деформационных швов (ДШ); нарушение герметичности ДШ; плохое закрепление перил; разрушение консольной части тротуарной плиты (перелом) в начале нового сооружения», — указано в пояснительной записке.

По результатам обследования специалисты рекомендуют довести габариты проезжей части тротуара на левом (старом) сооружении до нормативного; выполнить ремонт сопряжений; заменить несущие конструкции левого сооружения. По большому счету, произвести полный капремонт объекта.

«Для приведения сооружения в нормативное техническое состояние, для повышения долговечности и обеспечения безопасности выполнить капитальный ремонт сооружения по специально разработанному проекту», — резюмировали эксперты из «Зеленого Мегаполиса».