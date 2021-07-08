Лето обещают вернуть

В Севастополе прогнозируют по-настоящему июльскую погоду, а на остальном крымском полуострове дожди не отступают.

Как пояснила «Севастопольской газете» начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Борисевич, в ближайшие трое суток наконец-то установится по-настоящему летняя погода.

— Согласно прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью — 20-22, днем — 30-32 градуса, — пообещала она.

Что касается гидрологической обстановки на Крымском полуострове, то, по информации начальника отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского гидрометцентра Натальи Охременко, в ближайшее время на территории полуострова сохранится действие циклона. Там погода не изменится, местами будут идти очень сильные дожди. По прогнозу выпадет осадков от 30 до 120 мм.

По словам Н.Охременко, дожди прольются, по большей части, в равнинном и степном Крыму.

— Мы думаем, что, если осадки выпадут в том же объеме, что и в прошедшие двое суток, то можно ожидать кратковременнвй подъем уровня воды в реках в пределах 0,3-0,8 метра, без выхода на пойму и без возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций.

Что касается погоды, то, по словам Н.Охременко, нехарактерная для Крыма в июле прохладf последних недель — явление не исключительное. Почти столь же нежарко было в июле в 1997, 1998 и 2010 году.

Синоптики поменяли прогноз на худший

Невзирая на заверения синоптиков о спокойной погоде, ожидаемой в ближайшее три дня, уже после 14.00 четверга, 8 июля они вынуждены были изменить прогноз. Согласно новым данным, в регионе ожидается сильный дождь, гроза и ветер — шквал 20-25 м/с.

Севастопольские спасатели призвали жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напомнили, что при неблагоприятных погодных явлениях следует воздержаться от пребывания на улице.

Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую аварийно-диспетчерскую службу 1563 (со стационарного телефона), +7(8692) 54-32-38 (по мобильному телефону).

Единый номер экстренных служб — 112.