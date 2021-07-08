Двенадцатый троллейбус ходит до часа ночи

По словам диспетчера, согласно измененному со 2 июля по расписанию движения на маршруте №12, последние машины заходят в троллейбусный парк на Камышовском шоссе в 0.33, в 1.07 и в 1.29. Это означает, что время работы маршрута продлено до часа ночи.

При этом расписание движения троллейбуса, размещенное на официальном сайте Севэлектротранса, информирует пассажиров, что в последние три рейса троллейбус №12 от 5-го км Балаклавского шоссе отправляется в 23.01, в 23.15 и в 23.37.