Балаклавский, Гагаринский и Ленинский райотделы отремонтируют

Управление МВД России по Севастополю ищет подрядчиков на выполнение капитального ремонта трех административных зданий полиции в Ленинском, Балаклавском и Гагаринском районах.

Общая сумма контрактов — 150 миллионов рублей. Работы финансируются из федерального бюджета 2021 года.

Согласно трем лотам, размещенным на сайте госзакупок, капитальному ремонту подлежат административные здания на ул.Щербака, 8 (56 млн рублей); ул.Строительная, 18 (43,5 млн рублей); ул.Астана Кесаева, 15 (50 млн рублей). Срок выполнения работ — от 45 дней до 90 дней с даты заключения контракта.

А Нахимовский райотдел ремонтировать не будут. За 9,5 миллиона рублей самарская фирма «Констант 18» выполнит проектирование нового здания, которое построят до 2025 года за 500 миллионов рублей.