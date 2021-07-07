В Орджоникидзе ограбили банк

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту разбойного нападения на отделение одного из коммерческих банков, расположенного в поселке под Феодосией.

Установлено, что 6 июля в 11.15 неизвестный мужчина зашел в отделение банка и под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства, находящиеся в кассе. Сумма ущерба составила предварительно более 450 тыс. рублей, часть похищенных денежных средств находилась в иностранной валюте.

В момент разбойного нападения в офисе банка находились две сотрудницы, которые не пострадали. Посетителей не было.

Следственным отделением ОМВД России Феодосии возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.