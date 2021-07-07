Реконструкцию Казачинского шоссе ускорять не хотят

Строительство новой дороги, соединяющей бухту Казачью с Фиолентом, и реконструкцию Казачинского шоссе департамент транспорта Севастополя не планирует начинать ранее 2022 года.

«В настоящее время АО «ВАД» определен исполнителем разработки проектно-сметной документации на реконструкцию Казачинского шоссе. Заданием на проектирование предусмотрено расширение Казачинского шоссе до четырех полос, строительство двухуровневой развязки на пересечении Камышовского и Казачинского шоссе, а также строительство перемычки протяженностью 2 км от Казачинского до Фиолентовского шоссе. Завершение проектно-изыскательских работ по реконструкции Казачинского шоссе планируется в 2022 году, а строительно-монтажные работы планируется завершить в 2023-2025 году», — говорится в ответе департамента в соцсети.

Однако указанный в сообщении срок не соответствует обозначенному ранее губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. 9 февраля он написал Вконтакте о продлении Федеральной целевой программы до 2025 года: «Трассу «Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья» и «огурец» — транспортную развязку на пересечении автомобильных дорог «Севастополь – порт Камышовая бухта» и пр.Генерала Острякова – ул.Хрусталева (5-й км Балаклавского шоссе)» начнем делать уже в этом году».

При этом губернатор сослался на встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, на которой обсуждались все детали продления ФЦП и «Севастополь получил дополнительный импульс в развитии». А спустя полгода оказывается, что начало реконструкции дороги в 2021 году не начнется.

Проект строительства и реконструкции региональной автомобильной дороги «Севастополь – порт «Камышовая бухта» – бухта Казачья, км 0+000 – 3+500» начали делать в 2017 году. Его реализация была намечена на 2018-2020 годы.