Потравить всех комаров в Керчи поручено до 9 июля

Обработку территории Керчи от комаров, нашествие которых началось в Крыму после ливней и подтоплений, предписано завершить до пятницы, 9 июля, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на комиссии по ЧС.

«Результат подтопления привел к выплоду большого количества комаров на территории. С учетом эпидемиологической ситуации именно в городе Керчи по соответствующему предписанию прошу до 9 июля провести все обработки, которые прописаны в предписании, с целью предотвращения осложнений по лейшманиозу», — цитирует Н.Пеньковскую ТАСС.

Ранее сообщалось, что на севере Крымского полуострова после сильных ливней началось нашествие комаров. Власти ведут борьбу с насекомыми при помощи дезинфекции, используемые репелленты безопасны для людей и животных.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. 16–20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. 4 июля в Бахчисарайском выпало почти три месячные нормы осадков. Разрушены дома, есть людские жертывы.

В Крыму опять объявлено штормовое предупреждение: днем и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с.