Подтопленный участок на «Тавриде» восстановят до конца лета

Восстановление участка трассы на подъезде к Керчи, поврежденного во время ливней в Крыму, планируется завершить в течение полутора месяцев.

Полотно трассы практически не пострадало, ремонта требуют инженерные конструкции и барьерные ограждения.

«У нас завершена работа оценочной комиссии с Росавтодором, сформирована заявка, ждем доведения денежных средств. Работы небольшие. <…> Думаю, в течение 1,5 месяца мы это закончим», — сообщил ТАСС вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Ранее он сообщал, что устранение повреждений, нанесенных главной крымской магистрали «Таврида» из-за сильных ливней, может потребовать 190 млн рублей. Речь идет о том же участке трассы на подъезде к Керчи, где этой зимой во время сильного снегопада образовались снежные заносы.

Справка

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая создавалась как основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволяет значительно сократить время в пути.

Сейчас достроены все участки, кроме восьмого, на территории Севастополя.