«Книжный бульвар» отменили из-за коронавируса

Социальный проект «Книжный бульвар Севастополя-2021», анонсированный с 19 по 24 июля Севастопольской библиотекой имени Л.Н.Толстого, отменили согласно губернаторскому указу, направленному на противодействие новой коронавирусной инфекции. Об этом «Севастопольской газете» сообщили в библиотеке.

Причина отмены — неблагоприятная эпидобстановка, сложившаяся в городе.

Напомним, что НО «Севастопольская библиотечная ассоциация» стало победителем конкурса проектов Фонда президентских грантов и направлено на решение проблемы популяризации чтения, в том числе среди детей и подростков.

В рамках проекта также планировалось проведение литературного конкурса молодых писателей «МногоОбразие», уличный литературный фестиваль, интерактивные мероприятия, громкие чтения по ролям, литературные игры, викторины и мастер-классы, встречи с писателями, лектории и автограф-сессии, квесты и квизы.

Кроме того, различные российские издательства планировали представить разнообразную книжную продукцию.

Все это теперь придется отложить до лучших времен.