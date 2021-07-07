Назначили нового директора департамента труда и соцзащиты
Новым директором труда и социальной защиты населения 7 июля назначена 60-летняя Елена Сулягина. Она сменила на этом посту Станислава Борисенко, который освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, он работал в департаменте с момента основания ведомства в 2014 году.
С сентября 2015-го по декабрь 2020 года Е.Сулягина замещала должность первого заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.
Е.Сулягина родом из Якутска, окончила Российский социально-политический институт и Российскую академию госслужбы при Президенте РФ. Имеет чин действительного государственного советника Севастополя 1-го класса, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.