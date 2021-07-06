Возобновляют диспансеризацию и профосмотры

В Севастополе вновь проводят медобследования, отмененные в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщили в департаменте здравоохранения.

Главная задача диспансеризации — выявить признаки заболеваний или каких-либо патологий на ранней стадии. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет она проводится один раз в три года, а с 40 лет — ежегодно.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. С собой следует взять паспорт и полис ОМС.

Обследование проводится в два этапа. На первом — выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития. По завершении определяется группа здоровья и проводится консультирование по здоровому образу жизни.

На второй этап отправляют при подозрении на заболевание.

С 2020 года в программу диспансеризации включен скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний, а с 2021-го — углубленные осмотры проводят для переболевших covid-19.

Узнать подробности о проведении обследований можно по бесплатным телефонам Единого контакт-центра здравоохранения Севастополя:

— 8 (800) 5-800-800 — с мобильных телефонов;

— 0 (800) 5-800-800 — со стационарных телефонов.