Возобновляют диспансеризацию и профосмотры
В Севастополе вновь проводят медобследования, отмененные в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщили в департаменте здравоохранения.
Главная задача диспансеризации — выявить признаки заболеваний или каких-либо патологий на ранней стадии. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет она проводится один раз в три года, а с 40 лет — ежегодно.
Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. С собой следует взять паспорт и полис ОМС.
Обследование проводится в два этапа. На первом — выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития. По завершении определяется группа здоровья и проводится консультирование по здоровому образу жизни.
На второй этап отправляют при подозрении на заболевание.
С 2020 года в программу диспансеризации включен скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний, а с 2021-го — углубленные осмотры проводят для переболевших covid-19.
Узнать подробности о проведении обследований можно по бесплатным телефонам Единого контакт-центра здравоохранения Севастополя:
— 8 (800) 5-800-800 — с мобильных телефонов;
— 0 (800) 5-800-800 — со стационарных телефонов.