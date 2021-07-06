В реке Коккозка обнаружили еще один автомобиль

В районе села Соколиное сотрудники ГКУ РК «Крым-СПАС» извлекают второй автомобиль из реки.

В результате понижения уровня воды в реке Коккозка был обнаружен снесенный мощным потоком легковой автомобиль DACIA Largus. Недалеко от этого места накануне сотрудники МЧС Крыма извлекли из бурной реки «Ладу Веста» белорусских туристов.

В ближайшее время при помощи техники повышенной проходимости и лебедки спасатели намерены достать из реки и этот автомобиль, говорится в сообщении пресс-службы «Крым-СПАСА».