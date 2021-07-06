В Ялте и Керчи выявлены единичные случаи острых кишечных заболеваний

Вспышек кишечных инфекций в пострадавших от июньских ливней районах на полуострове нет, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

В Керчи и Ялте фиксируются единичные случаи острых кишечных заболеваний.

В пострадавших районах со второй половины июня проводится иммунизация против гепатита А и дизентерии. К прививочной кампании присоединится и Бахчисарайский район, в котором ликвидируются последствия сильных осадков, выпавших 4 июля.