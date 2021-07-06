Смытый в Коккозку белорусский автомобиль достали спасатели

«Ладу Весту» туристов из Белоруссии 4 июля снесло потоком в реку Коккозка, протащило по руслу более 200 метров, выбросило на островок и закидало бревнами, камнями, мусором.

Машина была «замаскирована» настолько, что обнаружили ее совершенно случайно, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Спасателям пришлось выпилить деревья и освободить от бревен и мусора трассу для эвакуации автомобиля. Его вытаскивали при помощи техники повышенной проходимости: военного КамАЗа и личного ГАЗ-66 сотрудника пожарной части п.Куйбышево.

Всего при проведении аварийно-спасательных работ было задействовано пять единиц техники, 12 человек личного состава ГКУ РК «Крым-СПАС» и пятеро спасателей КРО ООО «Россоюзспас». Вся операция длилась около четырех часов.

В воскресенье, 4 июля в период с 10.00 до 17.00 в Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков — почти три месячные нормы. Произошел сход селевого потока, уровень воды в реках Бельбек и Коккозка повысился на 2,5-3 м.

В Бельбекской долине повреждено более ста домов, пять — разрушено полностью. Есть жертвы: смытая селевым потоком женщина погибла.

Власти Крыма включили территорию Бахчисарайского района в зону ЧС регионального масштаба.