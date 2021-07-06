На пляжах в Балаклаве купаться так и не разрешили

Роспотребнадзор продлил запрет на купание на пляжах «Городской» и «Мраморный» после повторной проверки качества морской воды.

Специалисты снова зафиксировали отклонения в пробах по микробиологическим показателям. Это может способствовать усилению распространения кишечной инфекции.

«В связи с результатами исследований ограничения о запрещении купания в акватории пляжей «Городской» и «Мраморный» продолжают действовать», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Первый раз пробы на балаклавских пляжах брали в июне.

Кстати

Из-за неудовлетворительного санитарно-эпидемиологического состояния «Городской» и «Мраморный» были закрыты для купания и в прошлом году.