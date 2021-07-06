Изменили расписание электричек

С 7 июля Южная пригородная пассажирская компания — оператор крымских электричек — назначила новые рейсы на направлении «Севастополь – Симферополь», а старые — сдвинула на более позднее время.

В 6.55 из Симферополя будет отправляться пригородный поезд №6931. В Севастополь он прибудет в 8.55.

Обратно электричка №6940 уйдет в 15.10, прибытие в Симферополь в 17.05.

Для удобной пересадки пассажиров поездов «Таврия» №95 Астрахань – Симферополь и №425 Кисловодск – Симферополь на электрички до Севастополя также внесли корректировки. Поезд №6935 из Севастополя будет отправляться в 10.17 (ранее 9.50), прибытие в Симферополь — 12.17 (было 11.45). Поезд №6938 Севастополь – Симферополь — отправление в 12.20 (ранее 12.15), прибытие в 14.20.