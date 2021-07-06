Иностранцы избавляются от своей земли в Севастополе

Количество земельных участков в приграничной зоне, находящихся в собственности у иностранных граждан, за полгода уменьшилось вдвое.

«На основании сведений, содержащихся в ЕГРН, количество земельных участков в приграничной зоне на территории Севастополя, которые находятся в собственности иностранных граждан, по состоянию на 1 января 2021 года составило 1827, по состоянию на 21 июня 2021 года таких земельных участков зарегистрировано 987», — говорится в ответе Севреестра на информационный запрос «Севастопольской газеты».

Напомним, что с 20 марта 2021 года подданным других государств запрещено владеть земельными участками в приграничных районах полуострова. В Севастополе это восемь из 10 муниципальных округов: Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский и Орлиновский районы Севастополя, а также город Инкерман. Верхнесадовский и Терновский муниципальные округа в перечень не входят, так как не являются приграничными.

Запрет иностранцам на владение землей на приграничных территориях установлен Земельным кодексом Российской Федерации. Перечень территорий определяется указом Президента РФ. Севастополь и Крым включены туда в марте 2020 года.