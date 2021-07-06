Именем Галины Прозуменщиковой просят назвать хотя бы бассейн

«Мы просим назвать в Севастополе в память об этой выдающейся спортсменке улицу, площадь или, например, один из строящихся сейчас бассейнов. Считаем также правильным установить у флотского бассейна бюст или укрепить на стене здания мемориальную доску. Жизнь этой замечательной спорсменки должна стать примером для всех поколений севастопольских спортсменов», — написал А.Власенко в обращении к депутату зак­собрания Татьяне Лобач. При этом он добавляет, что в Москве все это уже сделано, а на родине — в Севастополе — почему-то нет.

Золотая рыбка из Севастополя

На Олимпийских играх в Токио в 1964 году 15-летняя ученица севастопольской школы №3 Галя Прозуменщикова убедительно победила соперниц на дистанции 200 метров брассом и принесла блестящую победу советскому спорту. Восхищенные ее выступлением японцы тогда назвали девушку «золотой рыбкой».

Это была первая олимпийская золотая медаль советского плавания и единственная — севастопольского.

Г.Прозуменщикова в течение последующих восьми лет была мировым лидером в женском плавании брассом, на Олимпиадах 1968 и 1972 годов завоевала еще две серебряные и две бронзовые медали. Всего же за свою спортивную карьеру севастопольская «золотая рыбка» установила 27 рекордов Советского Союза, она неоднократно выигрывала чемпионаты Советского Союза, Европы, мира.

После окончания спортивной карьеры олимпийская чемпионка переехала жить в Москву, окончила факультет журналистики МГУ им.Ломоносова, работала тренером по плаванию в ЦСКА. При этом она никогда не забывала Севастополь — здесь прошло ее детство, здесь оставались ее родители — участники Великой Отечественной войны: отец Галины служил командиром подводной лодки, мама — медсестрой. Саму Г.Прозуменщикову, несмотря на звания и титулы, всегда отличали скромность и доброжелательность, ее уважали и любили.

В 2014 году в канун 50-летия олимпийской победы федерация плавания Севастополя организовала турнир в честь этого события. Соревнования поддержал президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, в 2015 году они были внесены во Всероссийский календарь. Чемпионку в качестве почетного гостя также пригласили на соревнования в Севастополь, но в то время она уже была больна, а 19 июля замечательной спортсменки из Севастополя не стало.