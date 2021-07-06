Деревья высаживают, а ухода за ними нет

Севприроднадзор предлагает часть средств, отпущенных на новое озеленение, пустить на содержание в порядке уже выращенного.

Жители Севастополя жалуются на бесчисленное количество засохших и аварийных деревьев во всех районах города. За ними никто не ухаживает и нередко они представляют угрозу жизни и безопасности людей и создают непривлекательный образ городу.

— Проводится ли комплексное обследование деревьев на выявление засохших? Как часто? Какие результаты обследования? — поинтересовался депутат Вячеслав Камзолов на отчете заксобранию руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой.

Глава природоохранного департамента сообщила, что ее специалисты провели обследования на 10 гектарах зеленых насаждений города, описали 1811 деревьев и порядка тысячи кустарников в нескольких городских скверах. При этом она разъяснила, за кем закреплены зеленые зоны и кто должен выполнять работу по комплексному обследованию.

— Сразу хочу оговориться, у нас зеленые насаждения закреплены за ГБУ «Парки и скверы», ограниченные территории — за школами, садиками, больницами, а также за управляющими компаниями. В зависимости от того, где они расположены, те структуры и обязаны производить их обследование, — объяснила Ю.Гаврилова.

Она проинформировала депутатов, что в этом году происходит распределение денежных средств «Зеленого фонда» — деньги направляются на компенсационное озеленение. Севприроднадзор предлагает эти средства использовать не только на высадку деревьев, но также на обследование и содержание тех деревьев и кустарников, которые уже растут. Подготовлено соответствующее изменение в региональное законодательство.

— Мы до бесконечности можем высаживать новые деревья, но их необходимо содержать, поливать, удалять аварийные, производить подкормку и т.д. Будем средства перераспределять, чтобы не только количество зеленых насаждений увеличить, но и качество, — пообещала Ю.Гаврилова.