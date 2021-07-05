Жителям Верхнесадового, Любимовки и Новобобровки возместят ущерб от подтоплений

Пострадавшим от ливней 3-5 июля жителям Верхнесадового, Любимовки и Новобобровки поручено возместить материальный ущерб. Такое поручение на аппаратном совещании в правительстве Севастополя дал заместитель губернатора Алексей Парикин.

— В связи с подтоплениями, которые произошли, прошу вас отработать с главами муниципалитетов вопросы возмещения материального ущерба. Это касается жителей Верхнесадового, Любимовки и Новобобровки,— обратился А.Парикин к директору департамента внутренней политики Сергею Бездольному.

Напомним, что 1 июля правительство города приняло постановление о выплате пострадавшим от дождевого паводка 18 июня финансовой помощи по частичной или полной утрате имущества. Финансовые средства выделены из резервного фонда правительства города.

Тогда из 40 пострадавших 38-и выделили по 50 тысяч рублей, еще двоим — по 100 тысяч рублей.