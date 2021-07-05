В селе Фруктовое подтопило дома

Из-за обильных осадков 4 июля уровень реки поднялся на 2,5-3 метра. Оказались подтоплены несколько частных домов.

Спасатели поисково-спасательного подразделений «Учкуевка» и «Омега» оказывают помощь пострадавшим. Эвакуированы люди, животные и материальные ценности.

Для ликвидации последствий подтопления привлечено 16 человек личного состава, семь единиц техники, в том числе два плавсредства, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.

Спасатели ГКУ ЦГЗ работают круглосуточно. Телефоны: 112; 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Крыму сохранится 5 и 6 июля.

Выше по течению — в Бахчисарайском райне — вышедший из берегов Бельбек разрушил более ста домов в п.Куйбышево. Пять из них не подлежат восстановлению. Двух женщин смыло селевым потоком, одна из них погибла.