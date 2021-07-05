В Крыму экстренно борются с полчищами комаров

«После продолжительных осадков не только в Крыму, но и в некоторых регионах России эта проблема очень портит жизнь людей», — объяснил причину нашествия кровососущих насекомых заместитель председателя Совета министров РК, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В последнее время на имя главы республики поступают многочисленные жалобы и просьбы принять меры в решении возникшей ситуации.

Ликвидация возросшей популяции комаров ведется в рамках частно-государственного партнерства. Уже обработаны участки в Родниковском и Укромновском сельских поселениях, повторная обработка была проведена в пгт Нижнегорском и с.Митрофановка Нижнегорского района. В частном порядке обработаны около 30 гостиниц Феодосийского и Евпаторийского регионов. После обработки органическими препаратами популяция комаров уменьшается.

На водоемах, где происходит выплод комаров, активно используются биологические средства борьбы с насекомыми, такие как бактицид. Это наиболее перспективные и эффективные средства истребления личинок комаров непосредственно в местах их выплода. Экологически чистый препарат предназначен для истребления личинок более 80 видов комаров, является сертифицированным, аккредитованным органами Роспотребнадзора препаратом.