Состояние здоровья прибывших из-за границы контролируют особо

По информации и.о.главного санитарного врача города Заремы Смаиловой, Роспотребнадзором проводится эпидемиологический контроль за прибывшими гражданами из других государств.

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 5 июля она пояснила, что при пересечении границы в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ, с мая прибывшие из других стран обследуются дважды в течение пяти дней.

В результате, за последние две недели выявлено 8 заболевших ковид из числа граждан, прибывших из Украины, Израиля, Африки и Эстонии.

— Пристальное внимание оказывается прибывшим из Англии и Северной Ирландии. Эти люди 14 дней находятся под медицинским наблюдением, а при появление симптомов ОРВИ, схожих с ковид, они в обязательном порядке обследуются, — рассказала З.Смаилова.

Как сообщил на том же совещании директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, по состоянию на 5 июля, первым компонентом привито 90 тысяч севастопольцев, вторым — 67 тысяч. Осложнений, кроме местных реакций, не зарегистрировано.

— В структуре привитых люди, старше 60 лет, составляет 46,1%. То есть, молодежь тоже идет вакцинироваться, — добавил В.Денисов.