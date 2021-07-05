Русские пушки времен Крымской войны хотят вернуть из Австралии на родину

Атаман австралийского отдела Союза казаков-воинов России и зарубежья Семен Бойков в госархиве Канберры обнаружил уникальные документы, которые позволили вернуться к вопросу законного возвращения российских пушек, вывезенных британцами из Севастополя после Крымской войны в 1856 году.

Подолжение столетней истории

Примечательно, что многие историки и исследователи событий периода Крымской войны ссылались на некий исторический факт, что 18 января 1917 года премьер-министр Австралии Уильям Хьюз якобы направил письмо генерал-губернатору с просьбой передать телеграфом государственному секретарю колоний (Великобритании) следующее послание: «Нам сообщили, что Россия с благодарностью восприняла бы возвращение орудий, захваченных во время Крымской войны и ныне находящихся во владении правительств Содружества (Австралии) или его штатов. Мы полагаем, что такой шаг будет воспринят как видимый знак союзнических чувств по отношению к России, которые правительство России и ее народ оценивают очень высоко. Буду рад узнать, нет ли каких-либо возражений по этому поводу».

Государственный секретарь не высказал никаких возражений, но указал, что из-за проблем с транспортом возврат орудий может быть затруднен. Премьер-министр ответил, что такой проблемы нет: существует возможность доставки их на японских судах во Владивосток.

С.Бойков рассказал «Севастопольской газете», что он обращался ко многим историкам, занимающимся вопросом Крымской войны, пытаясь выяснить, на какой источник они ссылаются, указывая в своих трудах о желании У.Хьюза передать трофейные орудия обратно в Россию. К сожалению, никто из них ответить на этот вопрос не смог. Тогда австралийский атаман в поисках документов отправился из Сиднея в государственный архив столичной Канберры и запросил интересующие документы.

В архиве были удивлены запросом, сообщив, что эти документы последние 30 лет (срок, на который сохраняется информация о востребовании документов) никто не запрашивал. И каково было изумление самого С.Бойкова, когда через какое-то время архивисты вынесли папку с историческими документами.

Атаман австралийских казаков с удовольствием предоставил сканы документов в распоряжение «Севастопольской газеты». Подлинные документы, о которых идет речь, за 105 лет публикуются впервые (см. документы внизу статьи).

Уникальные документы

Как видно, вековые листы (всего 14 страниц печатного и рукописного текста, с помарками и пояснениями) находятся почти в идеальном состоянии. На официальных бланках присутствует герб Австралии, часть текста, передаваемого телеграфом, зашифрована, поскольку переписка велась в период Первой мировой войны, с последующей рассекреченной дешифровкой.

«Это сенсация!» — уверен С.Бойков.

Согласно документам, правительство Австралии фактически приняло решение о возвращении трофеев в Россию через Дальний Восток. В январе 1917 года премьер-министр Уильям Моррис Хьюз писал: «...что это будет рассматриваться как внешний и видимый признак внутреннего духа Антанты (союза) с Россией, которым Правительство и народ Австралии очень дорожат».

Но дружественному акту не суждено было состояться. В России произошла одна революция, потом вторая, последствия которой привели к гражданской войне. Империя распалась, и Австралия разорвала дипломатические отношения.

По мнению С.Бойкова, выявленные архивные документы могут иметь правовую основу для возвращения орудий в современную Россию.

Петиция

В День России — 12 июня, опираясь на архивные документы, С.Бойков инициировал общественное движение по возвращению русских пушек на родину.

Ссылаясь на найденные в госархиве документы, австралийские казаки приняли решение обратиться в Федеральный парламент Австралии с просьбой выполнить давнее решение правительства, которое юридически действует по сей день, и вернуть вывезенные крымские пушки в Российскую Федерацию через Владивосток в соответствии с решением премьер-министра Уильяма Хьюза.

«Рассекреченные дипломатические телеграммы из Сиднея в Лондон <...> показывают, что Австралия официально приняла решение вернуть русские пушки 14 января 1917 года, когда департамент премьер-министра направил письмо генерал-губернатору Австралии. Мы просим нынешнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона выполнить это законное и важное решение, поскольку юридически оно остается в силе по сей день. Решение австралийского премьер-министра военного времени Уильяма Хьюза о возвращении крымских пушек в Россию должно быть поддержано и исполнено», — указано в петиции, поступившей в Федеральный парламент Австралии.

С.Бойков считает, что возвращение пушек имеет символическое значение: «Пушки после их захвата мы наконец-то отбиваем. По военной традиции отбить у врага свое захваченное орудие — это высшее проявление воинской доблести».

Петицию парламент Австралии должен рассмотреть в июле.

Где еще есть пушки

Русские пушки в Сиднее — это 36-фунтовые орудия на железном гарнизонном лафете: вес снарядов (пушечных ядер) составляет 36 фунтов (16,3 кг). На орудиях изображен двуглавый орел и выбита аббревиатура «МА», что означает «Морская артиллерия».

В 1854-1855 годах около 700 орудий с затопленных в Севастопольской бухте кораблей стали дополнительной артиллерией в редутах вокруг города.

Вошедшие в Севастополь союзники обнаружили на бастионах целый арсенал орудий. По разным данным, от трех до четырех тысяч. Поделили пушки следующим образом: четвертая часть арсеналов отдавалась французам, а три четверти забрали британцы.

Трофейные пушки перевезли в Англию в Вулвичский арсенал. Часть орудий, захваченных в Севастополе, распределили по городам Британии, другую часть отправили в Ирландию, Австралию и Новую Зеландию, чтобы отметить вклад колоний в победу.

В знак благодарности за пожертвования в «Патриотический фонд», предназначенный для сбора денег на ведение военных действий, каждой австралийской колонии, за исключением Западной Австралии, было передано по два трофейных орудия, всего восемь пушек.

Два орудия прибыли в столицу Виктории — Мельбурн в декабре 1858 года. Первоначально они были установлены в Ботаническом саду, но в апреле 1869 года были перемещены во двор Викторианских казарм в пригороде Сэйнт Килда. В Аделаиде, столице Южной Австралии, два трофейных орудия в феврале 1859 года были установлены в Ботаническом саду. Некоторое время спустя орудия были переданы военным властям, которые разместили их перед зданием городской Оружейной палаты. Одно из орудий позднее использовалось ежедневно для произведения полуденного выстрела-сигнала. В Новом Южном Уэльсе трофейные орудия первоначально разместили в центре Сиднея, рядом с памятником губернатору Бурку, а в 1888 году перевезли в парк Сентенниал. Там они находятся и поныне рядом со статуей солдата, на постаменте которой написано: We won (Мы победили).

Орудия, подаренные Тасмании, отличаются от подарков другим штатам. На их казенной части указан их класс, это карронады — короткое относительно калибра тонкостенное орудие имеющее сравнительно небольшой для своего калибра вес. Карронада могла стрелять с небольшого расстояния с разрушительным эффектом по деревянным корпусам военных кораблей того времени. В настоящее время одна из них находится близ ворот казарм Энглси в Хобарте. Второе орудие находится в небольшом городке Лонсестон.

По данным историков, в Ирландии сохранилось более 20 трофейных русских орудий. Столько же — в городах Канады.

Во Франции оказались 213 пушек, вывезенных после Крымской кампании. В отличие от британских пушек, сохранившихся в неприкосновенности, во Франции из русских пушек отлили статую Девы Марии в городке Ле-Пюи-ан-Вале. А некоторые из пушек до сих пор хаотично разбросаны у подножия статуи и в окрестностях скалы Ca­meille, им так и не суждено было стать символом боевого духа и военной мощи Франции.

Колокол

Иначе сложилась судьба Севастопольского (Херсонесского) туманного колокола. Он был отлит в 1776 году из трофейных пушек, которые были захвачены во время русско-турецкой войны. По приказу императора Александра I колокол должен был быть отправлен в Севастополь для строящегося храма святого Николая. В то время Севастополь только появлялся на карте России, и такой весомый подарок должен был придать веры и силы новому городу.

После поражения в Крымской войне туманный колокол, вместе с другими трофеями, был переправлен во Францию и установлен в соборе Парижской Богоматери. Колокол провел там более ста лет. Только в 1913 году, перед Первой мировой войной, его вернули в Севастополь и торжественно водрузили на звоннице Владимирского собора в Херсонесе.

Правда, имеется версия, что колокол не возвращали из Парижа, а отлили в 1890 году незадолго перед завершением строительства собора, посвященного крещению князя Владимира.