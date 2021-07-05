Последствия дождей продолжают устранять

Для устранение последствий выпавших дождей, прошедших с 3 по 5 июля в Севастополе сформирован оперативный штаб, с участием горхоза, департамента транспорта, водоканала, Севавтодора, МЧС и МВД.

Как доложил 5 июля на аппаратном совещании в правительстве города заместитель губернатора Николай Жигулин, на утро остается частично отключенным от электроэнергии село Камышлы (примерно 10 домов) связи с тем, что уровень реки Бельбек поднялся на 2-3 метра.

— У нас подтоплена сейчас одна подстанция. Мы ее обесточили, тем самым отключив электроэнергию на новом водозаборном сооружении на реке Бельбек, — доложил Н.Жигулин. По его словам, теперь соответствующие службы займутся просушкой и восстановлением всех токоприемников и будут вести восстановительные работы.

Подтопление также зафиксировано в селе Новобообровка. Это произошло из-за наноса мусора под автодорожным мостом.

— Дептранс оперативно отреагировал, техника была рядом, — доложил Н.Жигулин.

Подтопление зафиксировано на ПОРе и в районе Казачьей бухты.

Сводка происшествий также включила восемь поврежденных деревьев, из которых три упали, у остальных — сломаны ветки.

Замгубернатора доложил о проводимом мониторинге питьевой воды, отметив, что мутность была повышена, однако водоснабжение в городе не прерывалось и горожане в этом смысле никакого дискомфорта не испытывали. Отключения не планируются.

За сутки Чернореченское водохранилище наполнилось еще на 2,5 млн кубов. Но утро 5 июля в нем уже более 50 млн кубометров.

По словам Н.Жигулина, поступление воды продолжается и прогноз по осадкам сохраняется на ближайшие двое суток.