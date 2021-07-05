Поликлинику на Косарева строить не будут из-за дорогой земли

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя отказался от идеи строительства поликлиники на месте недостроенного торгового центра на ул.Косарева, 33, в пятом микрорайоне.

Такую информацию 1 июля на заседании правительства города озвучил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Причина — высокая цена земельного участка, предназначенного к изъятию. Вместе с объектом незавершенного строительства, по предварительной оценке, она составляет более 114 млн рублей, при стоимости проекта — около миллиарда рублей. Как оказалось, средства на выкуп данного участка в бюджете не предусмотрены.

Поликлинике на 320 посещений за смену, в которой данный район испытывает острую необходимость, в департаменте подыскали другое место. Ее решили расположить в границах вновь сформированного земельного участка. Проектирование обещают выполнить уже в этом году.

В ходе заседания также прозвучало, что намеченный прежде к выкупу земельный участок останется с прежним видом разрешенного использования, правда, достроить торговый центр в запланированном виде, без уменьшения его параметров, вряд ли получится.