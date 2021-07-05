Обстановка по ковиду не улучшается

По его словам, за неделю заболевание подтверждено еще у 824 человек, что в 1,2 раза больше, чем неделей ранее. На амбулаторном лечении — 1218 человек, что также в 1,4 раза больше. Коэффициент распространения превышает единицу. Развернуты 841 койка, из них 712 уже заняты, 129 (15%) — свободны. В отделениях интенсивеной терапии находятся 37 человек, двое — на инвазивном аппарате искусственной вентиляции легких. В стационарах значительно увеличилось число пациентов старше 65 лет, их на сегодня 299. Количество выявленных внебольничных пневмоний за неделю составило 233.

А.Кулагин также доложил, что городская больница №9 в настоящее время функционирует в статусе ковидного госпиталя, со 2 июля там уже занято 224 койки, больные продолжают поступать.

Добавим, что по состоянию на утро 5 июля в Севастополе поставлен очередной антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки — 121 человек, умерли четверо в возрасте от 48 до 91 года.

Всего за весь период пандемии covid-19 заболели 17211 человек, выздоровели 14973, умерли 756.