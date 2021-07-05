Крым борется с последствиями сильных осадков и ждет новых

МЧС продолжает работы по ликвидации последствий разгула стихии: после сильного дождя подтопленными оказались территории на Южном берегу Крыма и в Бельбекской долине под Бахчисараем.

Утром 5 июня на территории городского округа Ялта осадки прекратились. Поступило 12 обращений о возможных подтоплениях. На реках установлены дамбы, работает экскаватор МЧС и спасатели с мешками.

Подвалы четырех многоквартирных домов залиты илом. Проводится очистка территории, вывезено около 34 куб.м мусора и каменно-песочной смеси.

Ведется дезинфекция подвалов и пешеходных зон.

В пункте временного содержания находится 38 человек.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы в Бахчисарайском районе, где в результате сильных дождей были подтоплены восемь населенных пунктов: два в Голубинском и шесть в Куйбышевском поселениях. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба.

Откачивается вода из частных домов, подвалов многоквартирных домов. Расчищается русло реки Бельбек от деревьев и каменно-песочного грунта для восстановления естественного течения.

Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент проведена эвакуация 164 человек, из них 31 ребенок.

С пострадавшим населением, размещенным в ПВР, проводят работу психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Организована работа по мониторингу паводков рек на территории Бахчисарайского района в пяти населенных пунктах и Счастливенского водохранилища. Аэрофотосъемка проводится с применением беспилотного летательного аппарата вертолетного типа «Фантом 4».

Дороги в Бахчисарайском районе расчищают от селевых потоков.

Специалисты МЧС продолжают поиски жительницы села Куйбышево, которую унес сель.

На 5 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Над полуостровом сейчас находится центр активного циклона, который сохранится в ближайшие сутки. Возможны сильные осадки.