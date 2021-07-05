Движение по Фиолентовскому кольцу запустили

Движение по Филентовскому кольцу запустили рано утром 4 июля, после укладки верхнего слоя асфальта.

Об этом сообщил на аппаратном совещании на другой день директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

— На сегодняшний день движение по Фиолентовскому кольцу идет в штатном режиме, в том числе общественного транспорта. Ждем погоды и приступим дальше к укладке верхнего слоя в сторону 5-го километра, — отчитался П.Иено.

Напомним, что с 30 июня в связи с укладкой верхнего слоя асфальта на Камышовском шоссе на участке Фиолентовского кольца были введены временные ограничения для движения транспорта.

Реконструкцию Камышовского шоссе начали зимой 2018 года. К лету 2019 года семь километров двухполосной объездной дороги должны были сделать четырехполосной. Но сдать объект в срок, который переносили несколько раз, не удалось ни первому подрядчику, ни второму.