Бельбекский водозабор выдержал паводок

В нем накоплен резервный запас воды, а его отключение не сказалось на системе водоснабжения Севастополя, сообщил ТАСС замгубернатора Николай Жигулин.

Ранее он сообщал, что была подтоплена и, как следствие, отключена одна из электроподстанций в Севастополе, поэтому перестала поступать электроэнергия на водозабор.

«Вчера водозабор был обесточен по соображениям безопасности, но это не влияет на функционал объекта. Несмотря на разгул стихии, русло водозабора Бельбек выдержало мощный паводок. В ковше сейчас 134 тысячи кубометров чистой пресной воды», — сказал Н.Жигулин.

Накопленная в ковше вода — это резервный запас города.

«Сейчас водоснабжение города обеспечивается за счет основного источника — Чернореченского водохранилища, объемы запасов которого перевалили за 50 млн кубометров, из них 2,5 млн кубов прибыло за последние сутки», — добавил замгубернатора.

Водозабор был запущен в марте 2021 года, его в рекордные сроки построили специалисты Министерства обороны РФ, чтобы не допустить дефицита воды в Севастополе, который был возможен из-за засухи последних лет и обмеления водохранилища.

Ливни в Крыму

Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье, 4 июля, из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.

В Севастополе были подтоплены несколько домовладений, пострадавших нет.