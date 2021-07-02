Открыли мемориал в память о милиционерах, погибших за Севастополь

У здания УМВД России по Севастополю на пл.Восставших торжественно открыт мемориальный комплекс в память о сотрудниках органов внутренних дел, защищавших город-герой в годы Великой Отечественной войны.

В его центре — скульптура капитана милиции Василия Бузина, погибшего 2 июля 1942 года на последнем оборонительном рубеже Севастополя — 35-й береговой батарее.

В церемонии открытия принял участие министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О создании монумента министр заявил в сентябре прошлого года во время вручения родственникам защитника Севастополя Василия Бузина документов к его наградам — ордену Красной Звезды и медали «За оборону Севастополя».

«Менее года назад в ходе моего визита в Севастополь мы говорили о колоссальной архивной работе, которая позволила установить имена сотрудников милиции, защищавших город и погибших во время войны. Мы также планировали создать мемориал в их честь. И сегодня его открываем», — сказал глава МВД России, обращаясь к собравшимся.

В.Колокольцев подчеркнул большое патриотическое значение торжественной церемонии и преемственность поколений защитников правопорядка. Он отметил участие в ней не только сотрудников полиции, но и учащихся кадетских классов органов внутренних дел, а также родственников погибших милиционеров. Среди них — полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы Александр Старченков. Его прадед, Семен Васильевич Воронятов, милиционер городского отдела милиции, погиб в декабре 1941 года в боях за Севастополь. Теперь его фамилия золотыми буквами высечена на плите мемориала.