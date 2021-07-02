Общественный транспорт обещают избавить от толчеи и давки

К 2024 году общественный транспорт избавят от переполненности и толчеи в салонах, а также кондиционируют и обогреют. Постановление, определяющее новые стандарты транспортного обслуживания, принято 1 июля на заседании правительства Севастополя.

Как сообщил представивший проект документа директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, новые стандарты будут вводиться поэтапно и должны быть полностью реализованы к 2024 году. В частности, к этому времени весь пассажирский транспорт обещают кондиционировать и оборудовать системой отопления, а от переполненности салонов позволит избавиться норма, при которой, стоя на 1 кв.м свободной площади салона, могут ехать не более трех человек.

Особые правила посадки и высадки прописаны для людей с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих затруднения в самостоятельном передвижении.

Постановлением также закрепляется кратчайшее пешеходное расстояние до остановки от индивидуальных жилых домов (не более 700 метров), многоквартирных жилых домов (не более 400 метров), медучреждения и другие объекты соцобслуживания не должны находиться дальше 150 метров от остановки.