Между Севастополем и Симферополем запустили тематическую электричку

Электропоезд называется «Две столицы». На его вагонах нарисованы море, дельфины, чайки и основные достопримечательности двух главных городов Крыма.

Как сообщили в пресс-службе «Южной пригородной пассажирской компании», раскраска характеризует основные черты двух столиц Крымского полуострова.

Состав оборудован биотуалетами и системой кондиционирования воздуха, розетками и USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств, креплениями для перевозки велосипедов. В головных вагонах установлены торговые аппараты. В пути следования пассажирам доступен бесплатный доступ в интернет, а также развлекательный портал.