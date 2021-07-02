Уимблдона в Севастополе пока не случилось

Разумеется, понятие «Уимблдон» в нашем случае можно использовать чисто символически, как недостижимый образец поступательного развития большого тенниса. На самом деле говорить о популярности в Севастополе этого вида спорта не приходится. Он популярен среди взрослых и детей. Другое дело, что заниматься большим теннисом становится практически негде, и эта тема неоднократно поднималась на самых разных уровнях.

Да, в городе существует федерация большого тенниса, руководство которой вот уже несколько лет борется за право существования.

Справедливые замечания о том, что теннисные корты в городе есть, принимаются, но с оговоркой — в большинстве своем они оказались вне доступа федерации, тренеров и убежденных теннисистов.

На единственный открытый для посещения корт в парке им.Ахматовой желающие поиграть занимают очередь с раннего утра. При том, что в центре города, а именно в Комсомольском парке, бездарно простаивают недавно отремонтированные площадки.

Отремонтированы-то они отремонтированы, но почему-то остаются полностью недоступными. Всё что остается любителям тенниса — печально созерцать, как корты плавно приходят в негодность и ветшают. А планы на них были грандиозные, да и средств затрачено немало.

Корты в Комсомольском парке, отремонтированные на бюджетные деньги, находятся в ведении департамента образования, который в свою очередь передал их под ответственность Центра патриотического воспитания учащейся молодежи. Вероятно, исключительно по территориальному признаку.

Там даже приняли на работу тренеров, что, впрочем, не исправило главного: несмотря на произведенный ремонт, корты находятся в безобразном состоянии, не используются по целевому назначению и откровенно пустуют, со ссылкой на некачественно произведенный ремонт.

Вопросы о состоянии и использовании теннисных кортов в Севастополе поднимались на заседании профильного комитета по культуре и спорту в Законодательном собрании. В очередной раз они прозвучали на заседании зак­собрания 29 июня и были адресованы начальнику Управления по делам молодежи и спорта Сергею Резниченко, выступавшему там с отчетом.

В ответе спортивный чиновник согласился, что корты в Комсомольском парке действительно не используются, но Центру патриотического воспитания даны рекомендации «обеспечить доступ, в том числе и иных организаций». Далее он сообщил, что сейчас ведется претензионная работа по качеству выполнения работ подрядной организацией. По его словам, «корт претерпел трансформацию» из-за суровых погодных условий и теперь требует восстановления.

Заметим, что еще до ремонта местные специалисты предлагали свою помощь по части реконструкции площадок: от консультационной до финансовой, в формате частно-государственного партнерства. Увы, ни то, ни другое воспринято не было.

Они и сейчас готовы включиться в работу — предлагать, советовать, направлять. Но, как говорится, кто их спросит...

Как ни спрашивали, начиная реконструкцию корта (в рамках общей реконструкции) в Сквере севастопольских курсантов. Там сделали хардовое покрытие, после чего корт попросту закрыли на замок.

— На сегодняшний день земельный участок под кортами находится в процессе передачи от ГБУ «Парки и скверы» ДИЗО, где существует процедура предоставления гос­имущества сторонним организациям через аукцион. Второй вариант — передача на баланс Городскому центру социальных и спортивных программ. То есть федерация тенниса сможет зайти на корты только в результате победы на аукционе, — сообщил С.Резниченко, фактически оставив без ответа вопрос: «Если не федерация тенниса, то кто?»

Очередная возникшая теперь проблема — об использовании новых кортов на вводимом в июле СОК «Им.200-летия Севастополя». Неужели и эти площадки обречены на простаивание под замком?

— Все желающие смогут туда попасть после определенной процедуры самоиндентификации и предоставления персональных данных. Для посещения будет определено свободное от тренировочных занятий утреннее время, — такой ответ дал депутатам С.Резниченко.

При этом он сообщил, что объект будет передан на обслуживание ГБУ «СОК «Им.200-летия Севастополя», техническая часть будет обеспечиваться за счет средств бюджета, а для желающих воспользоваться этим, построенным за бюджетные средства, имуществом рассчитают доступную, коммерчески обоснованную плату.

Но когда все это будет реализовано, пока неизвестно. Так что сыграть сет-другой на досуге получится, видимо, не скоро. Разве что виртуально включиться в теннисные баталии по телевизору — там как раз транслируют очередной турнир в Уимблдоне.