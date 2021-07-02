Июнь-2021 в Крыму выдался рекордно дождливым

В Крымском управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды подсчитали количество осадков, выпавших на полуострове за первый месяц лета.

«Июнь был очень дождливый. Выпавшие осадки носили локальный характер и распределились неравномерно», — рассказали синоптики. Местами количество осадков было рекордным. В предгорных районах выпало в 1,2 раза больше нормы. В Белогорске — в 5,1 раза больше нормы, на южном берегу Крыма — в 2,5-4,4 раза больше нормы, в районе метеостанции на горе Ай-Петри — 4,7 нормы, метеостанции Ангарский Перевал — 2,8% нормы.

Уточняется, что сильные дожди и ливни в середине июня вызвали кратковременные, но значительные паводки в бассейнах рек северного предгорья и южного берега Крыма. В Ялте на реках Дерекойка и Учан-Су максимальный расход воды превысил исторические максимумы 1962 и 1967 годов соответственно. В ряде рек, в первую очередь в Ялте и в горах около Севастополя, уровень воды повышался примерно на 1,5 м. А в низовье реки Бельбек у Севастополя — на 3,31 м.

Значительное повышение уровня воды фиксировалось и 25–27 июня, когда в регионе вновь прошли ливни, — например, на реке Альма выше Партизанского водохранилища он поднялся на 2,13 м.

«Аналогичные по своим размерам паводки на реках северного предгорья и южного берега Крыма в последний раз наблюдались 19–20 июня 1987 года», — отметили в гидрометцентре.

Добавляется, что также высокими были расходы воды в реках: в Севастополе на реке Черная выше Чернореченского водохранилища — в 12,9 раза выше нормы, на других норма превышена до шесть раз.