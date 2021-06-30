Учить плавать будут на трех пляжах

С 13 июля будут учить детей плавать на пляжах «Омега», «Солнечный» и «Учкуевка».

Акцию «Научись плавать» инициировало Управление по делам молодежи и спорта, сообщил начальник управления Сергей Резниченко.

Занятия будут проводиться три раза в неделю. Планируется, что продолжительность каждого урока составит один час, занятия будут проводить два тренера, а количество занимающихся в группе — не более шести человек.

В рамках проекта также обещают запустить колл-центр, где можно будет получить оперативную информацию о датах занятий и свободных местах в группах. Планируется, что акция будет доступна до середины сентября.

Занятия проводятся бесплатно.