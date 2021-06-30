Полиция задержала закладчика наркотиков

Более полутора килограммов синтетических наркотиков было изъято у 35-летнего жителя Севастополя, задержанного в момент их закладки.

В лесном массиве на Северной стороне сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительного мужчину, который, увидев стражей правопорядка, попытался избавиться от барсетки и скрыться.

Его задержали. В выброшенной сумке оказались 33 полимерных свертка с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что в свертках полкило амфетамина.

Еще килограмм синтетических наркотиков, точные электронные весы, фасовочные и упаковочные материалы были обнаружены при обыске по месту жительства подозреваемого — 35-летнего местного жителя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к аналогичным преступлениям. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.