Подростки — самые недисциплинированные пешеходы

Госавтоинспекция Севастополя проанализировала дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием пешеходов за пять месяцев 2021 года.

В городе произошло 75 таких ДТП, в которых 74 человека получили ранения, один погиб. При этом 36 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов, 21 пешеход нарушил правила перехода проезжей части и шесть водителей не убедились в безопасности при движении задним ходом.

Рост ДТП, связанных с наездами на пешеходов, произошел в Балаклавском, Гагаринском и Ленинском районах города. Согласно статистике, участниками дорожных происшествий чаще всего становились подростки до 16 лет.

39 ДТП произошло на регулируемых пешеходных переходах, в которых было травмировано 38 человек. Один несовершеннолетний, проигнорировавший красный сигнал светофора, погиб.

На нерегулируемых пешеходных переходах пострадали 34 человека. При переходе дороги вне переходов травмы получили 36 человек.

Самые аварийные дни недели — вторник, среда и четверг с 9.00 до 18.00 часов. Наибольшее количество ДТП произошло в светлое время суток.