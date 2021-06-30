На Фиолентовском кольце опять изменят схему движения

В связи с проведением ремонтных работ на Камышовском шоссе с 1 до 5 июля на Фиолентовском кольце вводятся временные ограничения для транспорта.

Выезд на Камышовское шоссе с Фиолентовского и в обратном направлении будет закрыт.

На участке Камышовского шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо №1 будет закрыт проезд по левой стороне и закрыт на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне в сторону Камышовой бухты.

На время перекрытия перевозка пассажиров по маршрутам №3, 24, 79 будет осуществляться до участка перекрытия и после данного участка. Движение по маршруту №35 от 2-го отделения «Золотой балки» будет сокращено до участка перекрытия Фиолентовского шоссе в прямом и обратном направлениях.

Пассажирам придется пересаживаться на Фиолентовском кольце из автобуса в автобус. В департаменте транспорта обещают, что в рамках каждого отдельного маршрута пересадка между участками перекрытия будет выполняться без взимания дополнительной платы.