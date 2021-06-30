Москва выделила деньги на парки и скверы и «Штык и парус»

Из бюджета российской столицы на благоустройство, капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц Севастополя в 2021 году будет перечислено 1,62 млрд рублей.

Как следует из приказа департамента городского хозяйства о распределении средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета города Москвы, на сохранение (реконструкцию) объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою Севастополю» выделено 276,84 млн рублей; на благоустройство набережных «Учкуевка» — 400 млн и «Омега» — 291,50 млн; ул.Ленина – пр.Нахимова — 497 млн; территории парка «Патриот» по ул.Планерная — 55 млн; реставрацию «Таврической лестницы» — 15 млн; капитальный ремонт сквера в п.Любимовка — 76 млн рублей.

На проектно-изыскательские работы по благоустройству территории парка «Патриот» в районе дома №14 по Аэродромному переулку — 3,5 млн рублей.

На проведение госэкспертизы проектной документации по проверке достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта сквера у памятника Ю.А.Гагарину (правильное название «Памятный знак покорителям космоса») — 0,7 млн рублей; зеленой зоны в районе пл.Восставших перед зданием УМВД — 0,3 млн рублей; сквера им.Св.Александра Невского (в Голландии) — 0,6 млн рублей.

В ноябре 2018 года между правительством Севастополя и правительством Москвы было подписано соглашение, согласно которому столица в течение 2019-2021 годов инвестирует 22 млрд рублей в объекты социальной инфраструктуры и в обустройство комфортной городской среды Севастополя.