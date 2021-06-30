Гимназия №1 — рекордсмен 2021 года по золотым медалям

Из 302 золотых медалей, выданных в Севастополе в этом году, 37 — у выпускников гимназии №1 им.Пушкина.

Среди севастопольских школ гимназия №1 который год лидирует по количеству медалей «За особые успехи в учении». В 2020 году у ее выпускников было 35 медалей. В этом году они превзошли даже себя самих — 37 медалей на три выпускных класса — 12,2% от всех выданных золотых медалей в городе.

Все медали выпускников гимназии №1 подтверждены высокими результатами ЕГЭ, в том числе 97 баллами экзамена по физике.

Как сообщила «Севастопольской газете» директор департамента образования Елена Богомолова, всего в этом году медали получили 302 севастопольских выпускника, что на 35 больше, чем в 2020 году. Правда, и 11-классников в этом году было больше — 2605 против 2253.

Впечатляющий результат и у Билингвальной гимназии №2, там 22 медалиста, плюс трое выпускников получили заветные 100 баллов по ЕГЭ (история, русский язык, литература).

Школа №3 с углубленным изучением английского языка имеет 15 медалистов на два выпускных класса.

В школе №58 — 11 медалей, а среди наивысших результатов по ЕГЭ — 99 баллов по обществознанию.

Медалью «За особые успехи в учении» также награждены восемь выпускников школы №45, к ярким успехам этого учебного заведения также стоит отнести одного стобалльника по русскому языку.

Гимназисты гимназии №7 добавили в городскую копилку медалей еще пять наград.