Британский эсминец у Крыма преследовал разведывательные цели, но РФ это учитывала

Заход британского эсминца в российские территориальные воды в Черном море преследовал разведывательные цели. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

«Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций — смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной», — цитирует В.Путина ТАСС.

«Может, я проговорился, меня военные извинят», — добавил президент.

В.Путин отметил, что британский эсминец зашел в российские территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07.30, с одного из натовских военных аэродромов Греции, с Крита взлетел американский разведывательный стратегический самолет.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца «Дефендер» в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял «мирный проход через территориальные воды Украины». По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а «проводили учебные стрельбы».