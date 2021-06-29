Закупят вольеры для служебных собак полиции

УМВД России по Севастополю объявило пятимиллионный тендер на поставку сборно-разборных быстровозводимых специальных сооружений — модульных ангаров, в которых будут содержаться служебные собаки.

Согласно документа закупки, общая полезная площадь помещений составляет 250 кв.м. Оно должно состоять из отдельных легко демонтируемых для перемещения блок-модулей — помещений для содержания служебных собак, рассчитанных на 25 вольеров, поэлементной сборки.

Товар доставляется в Севастополь в течение 30 дней после заключения договора. Конкретное место поставки и сборки заказчик определит дополнительно.

Неизменяемые показатели размера вольера: 5х2х2,7 м. Он должен состоять из неутепленной части для выгула собак и утепленного зимника. В техническом задании указаны требования для качества полов, перекрытий, внутренних перегородок, дверей, обустройства системы водоотведения и др.

Победителя тендера определят в первых числах июля.