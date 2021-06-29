Украинский водительский стаж крымчанам не обнуляют

Российские страховщики обязаны соблюдать это правило для водителей Крыма и Севастополя. В противном случае нужно жаловаться в Центральный банк.

Указание Банка России «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» действует с июля 2020 года. По этому документу рассчитывается цена страховки: для легковушки нижняя планка стоимости ОСАГО теперь составляет 2471 рубль, а верхняя — 5436. В этом диапазоне страховщики самостоятельно рассчитывают тарифы, индивидуально для каждого водителя.

После 2014 года многие севастопольцы сохранили свои бессрочные международные водительские права украинского образца. Однако по новому законодательству об ОСАГО, стаж тех, кто не имеет российского водительского удостоверения, принимается равным нулю, и к такой категории водителей применяется более высокий, по сравнению с прежним, тариф стоимости автостраховки. Поэтому жители Севастополя задаются вопросом: изменился ли для них региональный коэффициент «возраст — стаж».

С сентября прошлого года действует разъяснение Центробанка о том, что при расчете стоимости ОСАГО украинские водительские права приравнены к российским, и заработанный до 2014 года стаж не обнуляется. В частности, в письме Центрального банка от 30.09.2020 года сказано, что, если территория преимущественного использования автомашины Крым или Севастополь, и у автовладельца — крымчанина или севастопольца — украинские права, то стаж по этим правам не обнуляется, как для всех остальных иностранных прав, а считается с момента их выдачи.

Центробанк рекомендует водителям, чей «украинский» стаж страховщики не учли, выставив после 28 июля максимальную сумму ОСАГО, обратиться за перерасчетом в сторону уменьшения. Если же в страховой компании им откажут, то можно обратиться с жалобой в Центральный банк: на официальном сайте cbr.ru через интернет-приемную или любым удобным способом.