Спасли каякеров в штормовом море

В районе мыса Айя группа из пяти человек на каяках попала в шторм и попросила помощи.

27 июня патрульный катер инспекции маломерных судов в районе мыса Айя обнаружил группу каякеров. Сильные волны захлестывали и подтапливали плавсредства, делая передвижение невозможным. Люди просили о помощи.

Терпящих бедствие приняли на борт патрульного катера и транспортировали на берег. Благодаря своевременному реагированию инспекторов, никто из пятерых каякеров не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.