Севприроднадзор не имеет решающего голоса при защите экологии на мусорном полигоне в Первомайке

Принятие решения по полигону ТБО в Первомайской балке, где остро встал вопрос экологии, не является прямой компетенцией Севприроднадзора.

Об этом 29 июня в рамках отчета на заседании Законодательного собрания сообщила директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Ситуацию на полигоне ТБО в Первомайской балке руководитель Севприроднадзора назвала сложной. Она напомнила, что на территории Севастополя экологический надзор осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном. Полигон ТБО в Первомайской балке не входит в зону ответственности Севприроднадзора.

Далее она пояснила, что, сейчас в Севастополе принимаются управленческие решения, как справиться с этой ситуацией, и сотрудники Севприроднадзора привлечены к участию в рабочих группах на всех уровнях, правда, исключительно в роли консультантов.

— Наша роль заключается в отслеживании экологического законодательства так, чтобы все требования природоохранного законодательства были учтены при разработке алгоритмов решения этой проблемы, — заявила Ю.Гаврилова.

Напомним, что речь идет о проекте технической и биологической рекультивации, обустройстве систем сбора и удаления биогаза, сбора с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях фильтрата, а также организация системы экологического мониторинга при проведении работ и после завершения рекультивации полигона ТБО.