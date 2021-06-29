Сдачу 1 этапа стадиона в Загородной балке не отметят спортивным праздником

Спортивно-оздоровительный комплекс им.200-летия Севастополя, реконструируемый в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни», сдадут в первых числах июля.

Речь идет о завершении первого этапа реконструкции СОК, включающего легкоатлетический стадион и теннисные корты.

Ввод в строй обновленного спортивного объекта предполагалось отметить большим спортивным праздником, но из-за эпидобстановки в городе мероприятие пришлось отменить.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, на сегодня выполнение первого этапа составляет 99%. Осталось нанести разметку на беговые дорожки, для чего был приглашен специалист, сертифицированный Федерацией легкой атлетики.

«На данном спортивном объекте предусмотрены занятия легкой атлетикой, баскетболом, большим теннисом, мини-футболом и регби, покрытие беговых дорожек выполнено из современного швейцарского покрытия Conica, а комбинированное покрытие регбийного поля укреплено 18 млн пластиковых имплантов. Трибуны стадиона рассчитаны на 2000 зрителей, парковка площадью 8400 кв.метров вмещает 264 автомобиля», — сообщает правительство города.

Работы по строительству крытого 50-метрового бассейна продолжаются. Это основная составляющая второго этапа реконструкции спортивного комплекса.