Проект КОС «Южные» перепроектируют

Реконструкция очистных так и не ведется, потом что в проект должны внести серьезные изменения. Об этом на пленарном заседании 29 июня заявила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

— Как неоднократно говорил губернатор, ведется серьезное перепроектирование проекта, который выполнялся несколько лет назад. Ситуация, в том числе, связана с Балаклавой и с повторным использованием очищенной воды для технических нужд города, — сообщила С.Пирогова, отвечая на вопрос депутата-коммуниста Василия Пархоменко.

Тот, в свою очередь, заявил, что обычно в своих отчетных докладах (имея ввиду отчетный доклад главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой) чиновники предпочитают обходить болевые точки Севастополя, такие как КОС «Южные».

— Когда задаешь вопросы по очистным сооружениям, то в ответ сразу включается бюрократический «птичий язык»: мы согласовываем, мы думаем, мы рассчитываем, мы работаем с проектировщиками, и все такое прочие... Слушайте, если вы это делаете, если у вас нет ясности по этому объекту, зачем вы два миллиарда рублей перечислили банку, подрядчику, который через день лопнул? Эти два млрд бесследно исчезли, и на сегодняшний день ни один чиновник не понес ответственность за эту финансовую операцию. Если у вас ничего не готово, если вы не знаете, что делать, зачем вы загоняете туда строительную технику и в касках, строительных жилетах перед выборами позируете? А потом техника выводится и целый год снова ничего не делается. На кого рассчитана эта показуха? — эмоционально возвал депутат.

Директор департамента природных ресурсов и экологии, выступавшая перед Заксобранием с отчетом, также попыталась ответить на заявление В.Пархоменко.

— На сегодняшний день мы не смогли выдать договор водопользования для осуществления сброса сточных вод в море. С водоканалом мы плотно работаем и формируем техническое задание по реконструкции очистных сооружений. Такие серьезные объекты невозможно оставить без внимания, и мы работаем плотно с федеральными органами власти, — пояснила Ю.Гаврилова.

С.Пирогова добавила: «Заявление относительно того, что правительство непонятно куда отправило аванс, наверное, в отношение нынешнего правительства не совсем состоятельно».

Она напомнила, что обстоятельства дел по КОС всем известны и в настоящий момент правительством Севастополя и его правовым управлением выиграны все суды относительно исчезнувшего двухмиллиардного аванса.