Медсестры научат родителей пользоваться автокреслами

Такие мероприятия в рамках федерального проекта «Детство без опасности» проводятся во всей стране. Инициативу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов поддерживают Госавтоинспекция и Минздрав России.

«Происходит много автомобильных аварий, в которых получают травмы или погибают дети. В связи с этим появился проект, нацеленный на профилактику таких ДТП. Сегодня такой тренинг состоялся в родильном доме №1, в нем приняли участие четыре медицинских сестры. По окончании обучения они получат сертификаты и будут в дальнейшем проводить занятия с молодыми мамами, учить их пользоваться автокреслами, обучать правилам перевозки детей, перехода улицы с коляской, и так далее», — сообщила заместитель главного врача больницы Елена Леванович.

Подобные тренинги планируется проводить и в дальнейшем.