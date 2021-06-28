За помощь Ялте военных и спасателей отблагодарили черешней

Сельхозпроизводители Крыма передали 1,6 т черешни военным и сотрудникам МЧС, принимавшим участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в Ялте.

Инициировал подвоз черешни из Нижнегорского района Минсельхоз Крыма по поручению Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

«Большое спасибо нашим сельхозтоваропроизводителям, которые сразу откликнулись на нашу общую беду и помогают водой, провиантом. В эти дни сотрудники МЧС и военные работают круглосуточно, оказывают помощь жителям Ялты и ликвидируют последствия стихии. Наших доблестных сотрудников силовых ведомств тоже обязательно нужно поддержать. На выходных АО «Крымхлеб» помогло в транспортировке вкусной витаминной продукции, которую передали предприятия АО «Победа» и АО «Совхоз Весна» спасателям и военным в Ялте», — отметил вице-премьер.

А.Рюмшин предложил всем неравнодушным крымским сельхозтоваропроизводителям не оставаться в стороне и оказать посильную помощь пострадавшим в ЧС, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, прошли в Крыму 17–18 июня. В некоторых районах полуострова, в том числе в Ялте и Керчи, действует режим ЧС регионального масштаба.